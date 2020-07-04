أديب يسخر من زيارة أردوغان لأمير قطر.. ويؤكد: "راح يقبض طبعا"

سخر الإعلامي عمرو أديب، من ذهاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقطر، "راح طبعًا يقبض".

وقال أديب، خلال تقديمه حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "بعدها بيومين نفس وزير الدفاع معاه في قطر"، مشيرًا إلى ان الخبر المنشور عبر وكالة الأناضول، يتحدث عن أن أردوغان كان يناقش مع أمير قطر الوضع في اليمن وليبيا وسوريا "طب بتناقش أمير قطر في الوضع ده ليه، وبيتكلم مع أمير قطر اللي ميعرفش يعدي الشارع، ولا يعرف بيتهم فين، وبتكلم أمير قطر عن الوضع في اليمن وسوريا وليبيا ليه، هي قطر مالها"، مشددًا على أن المسألة ليست سهلة وليست نزهة.

وتحدث أديب، عن الموقف الروسي مما يحدث في ليبيا، الذي صدر تعليقًا على زيارة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح: "الروس رأسهم وألف سيف ان الكلام ده مش هينفع ومينفعش اللي بيعملوه الأتراك ومينفعش حد يهدد أمن مصر وده الموقف الروسي ومينفعش يبقى فيه ميليشيات وإرهاب".

وقال أديب إنه قرأ خبر: "الكلام الأن احنا مش هنقسم ليبيا لكن كل الدوشة دي على البترول والوضع الحالي مبيسحمش لأكبر حقلين يشتغلوا والفلوس بتروح للبنك المركزي اللي مسيطرة عليه الوفاق وسيبوا البترول يطلع ويتباع ونقسم على بعض فلوس البترول والكلام ده مكتوب في الجارديان".