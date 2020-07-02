الديهي ينتقد "العمل الأمريكية" بعد هجومها على مصر: ممولة من قطر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تحريضات ضد مصر من مجموعة العمل الأمريكية أرسلوا جوابا لوزير الخارجية الأمريكي زعموا خلاله أن مصر لا يوجد بها حقوق إنسان، موضحًا أن مصر دولة مؤسسات قبل وجود أمريكا، وليس لدينا معتقلون سياسيون، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أن أسر من يهاجمون مصر في الخارج يعيشون في حماية الدولة في أمان، والشرطة تقوم بحمايتهم من الشعب المصري، مناشدًا السفارة المصرية في أمريكا والهيئة العامة للاستعلامات بالرد على الادعاءات ضد مصر في الخارج، باللغات الأجنبية وإرساله للكونجرس الأمريكي؛ لتوضيح ما تقوم به مجموعة العمل الأمريكية منذ عام 2010.

وأوضح أنه يجب على تلك الهيئات التأكيد أن محمد صلاح سلطان حاصل على الجنسية الأمريكية ومقيم في أمريكا، ووالده ارتكب جرائم إرهابية ويتم محاكمته بالقانون، مشددًا على أن محمد صلاح سلطان إخواني، ومجموعة العمل الأمريكية ممولة من قطر، "كفاية صراخ على الشاشات فقط، ولا بد من أن نتحرك في الخارج".

وعلى جانب آخر، وجه الإعلامي الشكر لرجال الشرطة المصرية على الجهد الذي بذلوه خلال فترة حظر التجول "تحمل رجال الشرطة ما لم يتحمله بشر، وتعاملوا بمنتهى الرقي، ولم تسجل حادثة أو واقعة واحدة غير منضبطة في هذا التوقيت في توقيت حساس جدا"، موضحًا أن رجال الشرطة نجحوا في تطبيق القانون خلال فترة الحظر الطويلة الماضية، وأن من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو هو إعادة هيبة الدولة المصرية.

وفي ملف آخر، أشاد نشأت الديهي، بإحالة الحكومة 16 ألف مخالفة بناء للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، "مفيش حد فوق القانون، ومفيش حد على راسه ريشه في هذا الزمان، ومفيش مواطن أو مسئول بشرطة، لازم نلغي أنت متعرفش أنا مين من القواميس، من أمن العقوبة أساء الأدب، الردع يكون بالقانون، النصيحة مش بتجيب نتيجة"، موضحًا أن تطبيق القانون هو الدعامة الأساسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.