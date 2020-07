فيديو.. إصابة 7 شرطيين خلال أحداث عنف بحفل موسيقي غير مرخص في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، أن 7 من أفرادها أصيبوا في أعمال عنف في حفل موسيقي غير مرخص بالعاصمة لندن أثناء سعيهم لتفريق تجمع يشكل خطرا على الصحة العامة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت الشرطة في بيان، أن الحاضرين، أمس الجمعة، تحولوا إلى العنف وألقوا مقذوفات على أفراد الشرطة وهم يدخلون مبنى في هافلوك كلوز بغرب لندن.

#Hammersmith

BREAKING: Met Police officers have had bottles pelted at them after attempting to encourage revellers to leave an illegal rave / ‘block party’ on the #WhiteCity Estate in west-London.



The event was being held on Havelock Close, W12.



Video: @davekayani pic.twitter.com/0xfyKFe8YY