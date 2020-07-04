اليوم.. وصول 745 عاملا مصريا من العالقين في الكويت

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة 25 رحلة طيران تحمل على متنها 4210 ركاب إلى مطارات 7 دول: "مصر، والإمارات، والهند، وباكستان، ولبنان، ونيبال، وقطر"، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 5 رحلات تقل 745 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 5 ستصل إلى مطاري "القاهرة، وسوهاج"، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 5 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، اليوم، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، وعلى متنها 745 عاملا.

وقال إن الرحلة الأولى ستقوم من الكويت الساعة 13:45 على رحلة مصر للطيران رقم 2011، وعلى متنها 165 عاملا، وتصل مطار القاهرة، والثانية طيران النيل رحلة رقم 6888، وتغادر الكويت 14.00 وعلى متنها 145 عاملا، وتصل إلى مطار القاهرة.

وتصل الرحلة الثالثة وعلى متنها 145 عاملا، إلى مطار القاهرة، والرحلة الرابعة تقل 145 عاملا تصل إلى مطار القاهرة، والرحلة الخامسة تصل مطار سوهاج، وعلى متنها 145 عاملا، في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.