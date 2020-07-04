انفجار سيارة مفخخة في نقطة تفتيش بميناء مقديشو

قال شهود إن انفجارا هز أجزاء من العاصمة الصومالية "مقديشو" في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عندما فجر انتحاري سيارة مفخخة في نقطة تفتيش خارج الميناء، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال عامل في الميناء طالبا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية: "تساقط الحطام المعدني من حولنا داخل الميناء وسمعنا صوت إطلاق نار"، مضيفا:"تحيط قوات الأمن بالمنطقة".

وذكر محمد علي، وهو صاحب محل في المنطقة، أن الانفجار هز الأرض، فيما قالت ممرضة في مستشفى المدينة تُدعى حليمة نور إن المستشفى استقبل 5 مصابين في الانفجار.

والصومال غارق في الصراع منذ عام 1991، عندما أطاح زعماء العشائر بالرئيس محمد سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض.

وتقاتل حركة الشباب الصومالية الإرهابية منذ عام 2008 للإطاحة بالحكومة المركزية وتأسيس حكمها الذي يستند إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.