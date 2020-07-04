رئيس جامعة حلوان: تلقينا 60 اعتذارا من طلاب السنوات النهائية

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، منذ قليل، جولة تفقدية على مداخل الحرم الرئيسي للجامعة، لمتابعة دخول الطلاب في أول يوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب السنوات النهائية بمراحل البكالوريوس والليسانس بعدد من الكليات.

وقال الدكتور ماجد نجم، إن الجامعة راعت فى وضع جداول امتحانات الفرق النهائية فرق التوقيت الزمني بين دخول الطلاب ومواعيد خطوط المترو المقرر وقوفها بمحطات جامعة حلوان وعين حلوان، لافتا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقرر أداءهم امتحانات الفرق النهائية يبلغ ٣٧ ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الممتحنين في اليوم الأول داخل الحرم الجامعي يبلغ 4 آلاف طالب، مشيرًا إلى أن الجامعة تلقت ٦٠ اعتذارا من الطلاب الذين لا يرغبون في أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى مراعاة فروق التوقيت بين الامتحانات للفرق والكليات في اليوم الواحد، لافتا إلى أن الجامعة قررت عدم فتح جميع الكافيتريات أثناء انعقاد الامتحانات تجنبًا للتجمعات.