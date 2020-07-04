إصابة صديقة نجل ترامب بكورونا

شخصت إصابة صديقة دونالد ترامب جونيور النجل الأكبر للرئيس الأمريكي بوباء كرورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتعتبر كيمبرلي جيلفويل المحامية، مقدمة البرامج السابقة في محطة "فوكس نيوز" الأمريكية من المسؤولات الرئيسيات عن تمويل حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية.

وكانت مساء الجمعة في ماونت راشمور في ولاية داكوتا الجنوبية لحضور خطاب الرئيس والألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني، وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقد ثبتت إصابتها بعد فحص روتيني يجري على كل شخص يمكن أن يكون على تواصل مباشر مع الرئيس، وقد وضعت جيلفويل في الحجر فورا على ما أضافت الصحيفة.

وقال سيرجيو جور، المسؤول الكبير في تمويل حملة ترامب "إنها في حالة جيدة وستخضع لفحص جديد للتحقق من ذلك بسبب عدم ظهور أي أعراض عليها. وقد أتت نتيجة فحص دونالد ترامب جونيور سلبية لكنه وضع نفسه في العزل احترازا وألغى اي مشاركة له في نشاط عام".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن جيلفويل لم تسافر في طائرة الرئيس للتوجه إلى ماونت راشمور.