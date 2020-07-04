مطار القاهرة الدولي يستقبل 12 رحلة دولية أقلت 1890 مسافرا

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، 12 رحلة طيران دولية، أقلت 1890 مسافرًا قادمين من عدة وجهات أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 12 رحلة قادمة من "ألمانيا، كندا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، أثيوبيا، السودان".

وتطبق سلطات المطار الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، ولاسيما في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.