تحرير أكثر من 300 محضر تمويني في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار شن الحملات التموينية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين، وتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظا على حقوق المواطنين، يأتي هذا في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى تحرير 302 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال يومين من الحملات التموينية، أسفرت عن تحرير 103 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و199 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات آخرى.

وأضاف أنه من أبرز القضايا التموينية التي جرى ضبطها تحرير محضرين ضد أصحاب مخبز بلدي ومتعهد نقل دقيق بلدي مدعم الأول لتصرفه في حصة المخبز لإعادة بيعه بالسوق السوداء وضبط 5 شكاير، والثاني لتجميعه دقيق لإعادة بيعه بالسوق السوداء وضبط شيكارتي، كما جرى تحرير محضر ضد صاحب محل مستلزمات طبية لعرضه للبيع كحول مجهول المصدر، وضبط 20 جركن كحول سعة 20 لترا بمركز شبين الكوم.

فيما جرى تحرير محضر ضد صاحب محل جزارة بناحية كمشيش لحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدي مذبوحة خارج السلخانة غير صالحة للاستهلاك، وآخر ضد صاحب محل بقالة لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي بمركز تلا، وأكد محافظ المنوفية على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.