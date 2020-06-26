محافظ المنوفية: أزلنا تعديات على 13 فدانا خلال 3 أشهر

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه جرى تنفيذ 334 حالة إزالة بواقع 13 فدانا في الفترة من 25 مارس وحتى اليوم، تماشيا مع توجيهات الدولة في تطبيق الإزالات على الأراضي الزراعية في نطاق المحافظة.

وأضاف محافظ المنوفية لـ"الوطن"، أن إجمالي الحالات التي جرى تنفيذها في نفس الفترة فيما يخص أراضي أملاك الدولة بلغت 87 حالة إزالة بواقع 1000 متر، بالإضافة إلى 42 فدانا من أراضي أملاك الدولة الزراعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية انه وجه رؤساء المدن وجميع الجهات التنفيذية بتكثيف الحملات لمواجهة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في جميع أنحاء المحافظة، مؤكدا أنه وجه رؤساء المدن والمراكز بالتنبية علي الراغبين في التصالح التي تنطبق عليهم الشروط بسرعة التقدم للمصالحات .