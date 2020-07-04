صور.. إتمام طقس رهبنة 5 راهبات بدير مار جرجس في نقادة

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، والأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى، أتما طقس إقامة الراهبات لخمس من طالبات الرهبنة بدير مارجرجس ببرية الأساس في نقادة، وهن، "الراهبة أستير، والراهبة أناسيمون، والراهبة أغابي، والراهبة إيريني، والراهبة مريم".

وأضاف حليم، في بيان له، أن "الأم تكلا" رئيسة دير مار جرجس بمصر القديمة، وعدد من الراهبات، حضروا طقس السيامة.

ويعد دير الشهيد مار جرجس بنقادة (الشهير بدير المجمع) أول دير للراهبات بالصعيد الأعلى.