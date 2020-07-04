"الصحة" تستكمل مبادرة الرئيس للكشف عن سرطان الثدي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استكمال مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، اليوم، وأوضحت الوزارة مواعيد عمل المبادرة حيث تعمل طوال أيام الأسبوع من السبت للخميس من الساعة 9 إلى الساعة الثالثة مساء.

وتابعت الوزارة سيتم بدء العمل في كل المحافظات بكثافة من 20 إلى 30 سيدة في اليوم مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السيدة المصرية.

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم وتقديم العلاج وفي حالة اكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج اللازم، كما تستهدف المبادرة الكشف عن 28 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية.