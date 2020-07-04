الوطنية للانتخابات: ارتداء الكمامة شرط حضور مؤتمر إعلان جدول "الشيوخ"

طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة إعمالا لقواعد التباعد الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة عصر اليوم، بمقر هيئه الاستعلامات للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وميعاد دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، وكذلك الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وذكرت الهيئة أنه لن يسمح لأي صحفي أو إعلامي، الدخول إلى مقر قاعة المؤتمر الصحفي دون ارتداء الكمامة.