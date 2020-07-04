وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة صرف صحى وصناعى شطا بدمياط لخدمة 150 ألف نسمة

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لمحافظة دمياط، برفقة قيادات وزارة الإسكان، بتفقد محطة معالجة صرف صحى وصناعى بمنطقة شطا، بطاقة 25 ألف م3/يوم، بنظام المعالجة الثنائية، على مساحة 22 فداناً، بتكلفة تقديرية 481 مليون جنيه، لخدمة 150 ألف نسمة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات المحطة الجارى تنفيذها، وكذا المحطة المؤقتة التى تم تنفيذها لاستقبال تصرفات مدينة الأثاث، حيث استمع الوزير إلى شرح من المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المنفذة للمشروع، والذى أوضح أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 75 %، والأعمال الكهروميكانيكية 50 %، وتخدم المحطة 150 ألف نسمة بمناطق (مدينة الأثاث - منطقة شطا 1 - منطقة شطا 2 - الإسكان الاجتماعي - بعض قرى مركز دمياط).

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن هناك 60 % (554 ألف نسمة) من سكان المناطق الريفية بمحافظة دمياط يتمتعون بخدمات الصرف الصحى، بالمناطق التالية (الخياطة – السنانية – العدلية – غيط النصارى – قرية شطا – الشيخ درغام – كفر حميدو – شط الشعراء – البصارطة – العنانية – السيالة – عزبة اللحم – كفر العرب – الرحامنة – الحوراني – الغنيمية – الناصرية – النجارين – السالمية – العبيدية – ميت الشيوخ – دقهلة – كفر المياسرة – ميت الخولي عبدالله – الزعاترة – شرمساح – الباز – السلام – علي الدين – كفور الغاب – المحمدية – كفر سعد البلد – كفر شحاتة – كفر المرابعين – تفتيش ثان – ابو عياد – الدهايمة – التوفيقية – الاسماعيلية – اللوزي – البساتين – البستان – أولاد حمام – كفر الشناوي – كفر المنازلة – الغوابين – كفر تقي – عزب النهضة – العطوي).

إيهاب خضر: جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ19 % من سكان المناطق الريفية

وأوضح المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى، لـ19 % (177 ألف نسمة) من سكان المناطق الريفية بمحافظة دمياط، حيث تشمل المشروعات قرى (الكاشف الجديد – السواحل – السوالم – الزهراء – الطرحة – أولاد خلف الفرعية – شط جريبة – شرباص – الركابية – أم الرضا الجديدة – أم الرضا القديمة – جمصة البلد شرق – النجارين).