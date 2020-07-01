وزير الإسكان يتابع استعدادات مواجهة الأمطار والسيول الشتاء المقبل

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، لمتابعة استعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، وأجهزة المدن الجديدة، لمواجهة الأمطار والسيول بموسم الشتاء المقبل.

وكلف وزير الإسكان، الشركة القابضة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإعداد تقرير مفصل للعرض عليه، بما تم تنفيذه من استعدادات بالمحافظات والمدن الجديدة، لمواجهة الأمطار والسيول بموسم الشتاء المقبل، والخطط التي يتم وضعها للتعامل مع سقوط الأمطار الغزير، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي، وتطهير بالوعات صرف المطر، وزيادة أعداد المعدات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار، من سيارات النافوري والكسح، وسيارات شفط المياه، وغيرها من المعدات، مشددا على المتابعة الدورية لتنفيذ الاستعدادات على مدار الـ3 أشهر المقبلة.

وأكد الجزار، ضرورة الإسراع بتنفيذ الحلول الدائمة والمؤقتة للتعامل مع سقوط الأمطار بموسم الشتاء المقبل، ومنع تراكم المياه بالطرق والمحاور الرئيسية، ولا سيما بالمدن الجديدة، ودراسة إمكانية الشحن الجوفي لمياه الأمطار، حيث تم إصدار تعليمات، بتكليف جميع أجهزة المدن الجديدة، بعمل جسات بالمناطق المنخفضة، لمعرفة إمكانية تنفيذ الشحن الجوفي لمياه الأمطار.