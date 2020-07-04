سكرتير مساعد أسيوط يترأس حملة على المطاعم والمقاهي المخالفة بحي شرق

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملاتها بالمراكز والأحياء للمتابعة والتفتيش على المطاعم والمقاهي، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمتابعة تنفيذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين المترددين عليها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في ظل عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً والمتابعة المستمرة لقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بفتح المطاعم والمقاهي المرخصة من وحدات الإدارة المحلية ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح.

وفي حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعلى رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط.

وفي سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة حملة مكبرة على عدد من المطاعم والمقاهي والمحلات بشارع الهلالي وشارع كورنيش النيل وبعض شوارع حى شرق بمشاركة أسامة انور نائب رئيس الحى وممثلي قطاعات التموين والصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

وفي إطار عدد من المعايير والاشتراطات من بينها التأكيد على السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في كافة المنشآت ووسائل النقل وغلق أماكن العاب الأطفال مع حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة والتشديد على استمرار حظر تقديم الشيشة والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية وتقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، مشدداً على تنفيذ تلك القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات.