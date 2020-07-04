علاء والي: الدولة حققت إنجازا كبيرا في ملف الإسكان الاجتماعي

أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان البرلمان أن الدولة حققت إنجازا كبيرا في مشروع الإسكان الاجتماعي، وشهد نهضة ونقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تشهدها الدولة من قبل، والذي وجه بسرعة البدء في إنشاء وحدات إسكان اجتماعي على مستوى الجمهورية لأنه يشعر بمعاناة المواطن، وبالفعل نفذت الدولة خلال الـ 6 سنوات الماضية ما يقرب من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي كاملة التشطيب والمرافق والخدمات لصالح شريحة كبيرة من محدودي الدخل والشباب والطبقات المتوسطة بسعر تكلفة الإنشاء وبدعم مباشر للمستفيد يتراوح ما بين 5 الى 25 ألف جنيه، ويتم سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عاما بفائدة مدعمة من البنك المركزي، بالإضافة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم تطوير 53 منطقة غير مخططة.

وأضاف والي في بيان له صباح اليوم، أن مشروع الإسكان الاجتماعي ساهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة عن قطاع كبير من المواطنين، الأمر الذي يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي إنحاز للطبقات الفقيرة والشباب ووضعهم على رأس اهتماماته ووجه بقوة وضع حد لمعاناة المواطنين، وتوفير حياة كريمة وسكن صحي مناسب لهم بدعم من الدولة لمستحقي هذه الوحدات، وتقديم حزمة من التسهيلات للمستحقين، مؤكدا أن هذا المشروع حظي باهتمام القيادة السياسية من حيث متابعة التنفيذ والتشطيب والتسليم والمرافق والخدمات.

وقال المهندس علاء والي إن الإسكان الاجتماعي لم نكن نسمع عنه من قبل، ولكن بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت عجلة التنمية الشاملة على أرض الواقع وانطلقت في جميع محافظات الجمهورية مشروعات الإسكان الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية ويستفيد الجميع من هذه المنظومة وحقه في حياة كريمة مستقرة، وما زالت عجلة إنشاء وحدات الإسكان مستمرة لاستكمال مشروع الـ "مليون وحدة" في ضوء المشروعات الجاري تنفيذها والمناطق الجاري تطويرها.