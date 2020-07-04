وزيرا التنمية المحلية والإسكان يتفقدان مشروع المجزر الآلي في دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قبل توجههما لتفقد الموقع الخاص بإنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري المقرر تنفيذه على 12 فدانا بمنطقة شطا وبتكلفة تقدر بـ160 مليون جنيه.

وذكرت محافظ دمياط أن هذا المشروع يعمل على تنفيذ منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية، تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة، ومجزر ذا خدمات متعددة وكذا محطة لتدوير مخلفات " كوكر"، لافتة إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

وأشارت المحافظ إلى تميز موقع المشروع لوقوعه بين مينائي دمياط وبورسعيد، حيث من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

وأكد اللواء شعراوي أن إنشاء المجزر المتكامل بمحافظة دمياط يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم والصناعات التي تترتب عليها وكذا توفير فرص عمل جديدة، مشيدًا بموقعه الاستراتيجي خارج الكتلة السكنية والذي سيخدم دمياط والمحافظات المجاورة.