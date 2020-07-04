مصدر بـ"صحة دمياط": ارتفاع إصابات كورونا في المحافظة لـ916 حالة

أكد مصدر بمديرية الصحة بدمياط، في تصريح لـ"الوطن"، ارتفاع إصابات كورونا في المحافظة لـ916 حالة، بعد تسجيل 16 حالة أمس من بينهم حالتين من خارج المحافظة.

وأضاف المصدر، أن حالات الوفاة بالمحافظة بلغت 72 حالة، ما يزيد عن 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة ومن بين الحالات التي توفيت مؤخرا شاب عمره 25 عاما وطفلة عمرها 13 عاما وكانوا مصابين بالسرطان، حيث أن الشاب كان مصاب باللوكيما متابعا أن كورونا لا يتأثر بها بشدة إلا من كان مصابا بمرض مزمن والدليل أن نسبة كبيرة من الإصابات تعافوا.

وأردف المصدر قائلا: "لم يعد لدينا بؤر مصابة بفيروس كورونا متوقعا زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم التزام العديد من المواطنين بالإجراءات الوقائية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية".

مشيرا إلى أن توسيع دائرة الاشتباه كانت سببا في رصد العديد من الإصابات حيث تعافى 540 شخصا من الفيروس، مؤكدا عدم صحة ما تداوله البعض حول عدم وجود مكان لاستقبال المرضى المصابين بكورونا "لدينا 4 مستشفيات عزل وهم (الصدر، الحميات، العام وكفر سعد)، علاوة على مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية فكيف لا يوجد مكان لاستقبال المرضى".