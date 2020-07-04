سفير مصر يبحث مع وزير شؤون الرئاسة بجنوب السودان التعاون بين البلدين

بحث الدكتور محمد قدح سفير مصر في جوبا، مع وزير شؤون الرئاسة بدولة جنوب السودان نيال دينج نيال، علاقات التعاون بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أمس الجمعة، أن السفير نقل للوزير الجنوب سوداني تهنئة سامح شكري وزير الخارجية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن أطيب التمنيات له بالتوفيق، كما نقل له دعوة لزيارة القاهرة في موعد يتم الاتفاق عليه وفقًا لارتباطات الجانبين.

واستعرض السفير المصري، خلال اللقاء، مجمل تطورات العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية، وكذا الدعم التنموي والإنساني المصري للأشقاء في جنوب السودان.

وأشاد السفير قدح بالتقدم المُحرَز على صعيد تنفيذ اتفاق السلام المُنشط خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً دعم مصر الثابت لمسيرة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان.

وأعرب الوزير الجنوب سوداني عن شكره وتقديره لرسالة شكري، وتطلعه لتلبية الدعوة لزيارة القاهرة قريبًا.

"نيال" يعرب عن تطلعه لأن تسفر المفاوضات الجارية عن اتفاق عادل

وأشاد نيال، بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وأطلع السفير المصري، الوزير نيال دينج نيال على تطورات أزمة سد النهضة، حيث أعرب المسؤول الجنوب سوداني عن تطلعه لأن تسفر المفاوضات الجارية عن اتفاق عادل ومتوازن يلبي تطلعات الدول الثلاث ووفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.