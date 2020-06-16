قطر ترسل 50 مليون دولار إلى غزة مقابل حماية إسرائيل من البالونات

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، الإثنين، بأن إسرائيل سمحت بتحويل 50 مليون دولار إلى قطاع غزة تبرعت بها قطر هذا الأسبوع.

وبحسب الصحيفة، في مقابل الدعم، سيتوقف الفلسطينيون عن إرسال بالونات حارقة من غزة إلى إسرائيل.

وتم اكتشاف عدة بالونات مرتبطة ببعضها البعض في تيدهار جنوب إسرائيل، الأحد، وهي تحمل متفجرات. تم إرسال مزيل ألغام لتحييد الجهاز. وهي أول شحنة من البالونات يطلقها سكان غزة على إسرائيل منذ فبراير الماضي.

وفي مقابلة مع التليفزيون الفلسطيني يوم السبت، أشار عضو الجهاد الإسلامي الفلسطيني البارز أحمد المدلل إلى أن الحركات المسلحة أعطت هذه الهجمات الضوء الأخضر، وقال إن البالونات أطلقها "الشباب الذين ينفسون عن عواطفهم ويستجيبون لحياتهم الصعبة في غزة والتي ليس لها أفق".

في الوقت نفسه، أشار مسؤول في "مسيرة العودة الكبرى" من جهته إلى أن الحركة تدرس كيف كان من الممكن إعادة تنظيم التجمعات بالقرب من السياج، مع احترام التوجيهات المتعلقة بالتصدي لتفشي وباء فيروس كورونا.

مذكرة تكشف خفض الخطوط القطرية رواتب طيارين أجانب

قالت شركة الخطوط الجوية القطرية في مذكرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الإثنين، إن الخطوط الجوية القطرية ستخفض رواتب بعض الطيارين وتستغني عن بعض الآخر لتعويض تراجع العائدات بسبب أزمة فيروس كورونا. وتأثرت الخطوط القطرية، التي تسافر إلى 170 وجهة على متن 234 طائرة، منذ مارس الماضي من إغلاق المطارات ومنع السفر في العديد من الدول لاحتواء وباء كورونا.

وكتب رئيس عمليات الطيران جاسم الهارون للطيارين في مذكرة بتاريخ 4 يونيو، أن رواتب أقدم قادة الطائرات الأجانب ستخفض بنسبة 25%، بينما ستخفض رواتب آخرين بنسبة 15%.

وإضافة إلى ذلك سيتم في الأسابيع المقبلة الاستغناء عن عدد لم يحدد من الطيارين.

وفي مايو، حذرت الخطوط القطرية في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس من أنها ستضطر لصرف "عدد كبير" من موظفيها بسبب انهيار حركة الطيران بسبب وباء كورونا. وقال طيار تحدث إلى وكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته: "الأوضاع قاتمة والاتصالات لم تكن واضحة - لا نعرف ما إذا كان هذا سيكون التخفيض الأخير أم أنه سيكون هناك المزيد"."بدون نقابة، يمكنهم أن يفعلوا ما يريدون لعقودنا."وكانت الخطوط القطرية قد أوقفت رحلاتها وأبقت 35 وجهة فقط، قبل أن تعاود تسيير رحلات إلى وجهات اعتادت التوجه إليها مع إعادة السماح بنزول الطائرات في عدد من المطارات حول العالم.

وتضرّر اقتصاد الإمارة في الأشهر الأخيرة بفعل تراجع أسعار الطاقة، وجرى تسريح موظفين في مؤسسات بينها مجموعة "بي ان سبورت" الرياضية التي استغنت عن نحو 100 موظف وقلصت رواتب آخرين.