الخدمات الصحية تطالب بضم جميع العاملين بالقطاع الصحي لـ"المهن الطبية"

طالبت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، برئاسة علي عبدالباسط، بضرورة إدخال تعديلات جديدة على قانون بدل مخاطر المهن الطبية بإضافة فئات جديدة.

جاء ذلك في رسالة موجهة من النقابة العامة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وجبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، ورئيس اتحاد عمال مصر، قبيل ساعات من مناقشة مشروع القانون بالبرلمان.

وطالبت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، أن يشمل التشريع الجديد جميع العاملين داخل منظومة الرعاية الصحية، وجميعهم من الخدمات المعاونة مثل سائقي الإسعاف، والفنيين مشغلي الأجهزة، والإخصائيين النفسيين، والإداريين.

وأكدت النقابة، أن ما يتعرض له العاملين بالخدمات المعاونة لا يقل خطرا عن ما يتعرض له الأطباء من الإصابة بالأمراض، خصوصا في ظل الأزمة الراهنة التي تعاني منها مصر مثل بقية دول العالم وهي جائحة فيروس كورونا.