برلمانية تونسية: أردوغان ينفذ أجندة الإخوان في المغرب العربي

أعلنت النائبة التونسية عبير موسي، اليوم السبت، أن تونس وأمنها القومي في خطر مشيرا إلى أن أردوغان يسعى لتنفيذ أجندة الإخوان في المغرب العربي.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن الأمن القومي لتونس أصبح مهددا من أجندات تنظيم الإخوان الخطيرة، بعدما فشل في تحقق أي نمو وأدت سياساته لرفع البطالة وتفقير التونسيين وتجويعهم بطريقة ممنهجة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها في تجمع شعبي وسط العاصمة تونس، أين شارك المئات من التونسيين، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للتنديد بقرارالبرلمان إسقاط لائحة متعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا، وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها، وللدفاع عن مدنية الدولة من سياسات تنظيم الإخوان وفقا لقناة "العربية".

وخلال الوقفة، التي دعا إليها الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، رفع المحتجون شعارات تندّد بتغوّل تنظيم الإخوان وسيطرته على مفاصل الدولة وهتفوا " يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان" و" يا زوالي يا مسكين كذبوا عليك باسم الدين"، كما جددوا مطالبتهم بسحب الثقة من راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان.

وقالت إن البرلمان التونسي أصبح تحت سيطرة رجل الإخوان المسلمين في تونس راشد الغنوشي، وذلك ردا على إسقاط لائحة حزبها المتعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها.

وشارك المئات من التونسيين، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للتنديد بقرار البرلمان إسقاط لائحة متعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا، وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها، وللدفاع عن مدنية الدولة من سياسات تنظيم الإخوان.

وقالت عبير موسي رئيسة كتلته البرلمانية، "تونس أصبحت اليوم في خطر وأمنها القومي مهدد وتستحق ثبات و وقفة التونسيين لإنقاذها"، مضيفة أن تنظيم الإخوان بصدد تنفيذ بأجندة خطيرة في البلاد، بعدما فشلوا في تحقق أي نمو وأدت سياساته لرفع البطالة وتفقير التونسيين وتجويعهم.