يوميات كورونا في المغرب العربي.. إجمالي إصابات تونس 1181 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 11.189.325، فيما وصل إجمالي الوفيات 529.063، بينما بلغت حالات الشفاء منه 6.297.150 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا"

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا المستجد من بين التونسيين العائدين أخيرا من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1181 بينهم 1045 حالة شفاء و50 حالة وفاة و86 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس.

وقالت الوزارة التونسية، في بيان، إنها أجرت في الساعات الـ24 الأخيرة 620 تحليلا مخبريا أسفرت عن تسجيل 13 تحليلا إيجابيا من بينها 3 حالات إصابة جديدة وافدة و10 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في الجزائر إلى 937 حالة

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 9 حالات وفاة و413 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 937 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات إلى 15070 إصابة.

ويعد رقم الإصابات المعلن عنه اليوم هو أعلى حصيلة يومية للإصابات بالكورونا منذ ظهور المرض في الجزائر. وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء، جمال فورار، في مؤتمر صحفي يومي ، إنه بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 10 آلاف و832 حالة.

وأوضح فورار، أن الأشخاص فوق 60 عاما يمثلون 75% من إجمالي الوفيات، مشيرا إلى وجود 54 مريضا بالعناية المركزة.

ارتفاع إجمالي إصابات المغرب إلى13288

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 319 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13288حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضافت الصحة المغربية، ف بيان، أنه تم تسجيل وفاة جديدة واحدة، ليصل عدد الوفيات إلى 230 حالة، كما تم تسحيل 70 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 9 آلاف و160 حالة.

وأشارت الوزارة المغربية، إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية بلغ 719 ألفا و206.

وفي موريتانيا، أعلن مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف مساء أمس الجمعة، تسجيل 38 حالة شفاء، و99 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، مؤكدا أنه تم أن التوصل لهذه النتيجة بعد إجراء 858 فحصا من بينها 177 فحصا للمتابعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 4705 حالة، منها 1765حالة شفاء، و129 وفاة.