متحدث النواب: فتح الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ قد يكون الأسبوع المقبل

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المختصة بدعوة المواطنين للمشاركة في أي انتخابات أو استفتاءات، واليوم ستعقد الهيئة المؤتمر الصحفي لعرض مواعيد إجراء الانتخابات وطريقة إجرائها، ومن المتوقع أن تعلن الهيئة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في بداية الأسبوع المقبل، وإجراء الانتخابات ربما يكون في شهر سبتمبر بعد نحو شهرين من الآن.

وأضاف حسب الله خلال حديثه لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "mbc مصر" أن الانتخابات ستنقسم لجزئين 100 بنظام القائمة من خلال 4 قوائم و100 بنظام الفردي ومخصص لكل محافظة عدد معين وفقا لكثافتها الانتخابية والسكانية وبالتالي دائرة الفردي ستكون متسعة على مستوى المحافظة، موضحا أن ذلك يستدعي جهدا مضاعفا من المرشح، وقد يتحالف مرشحين من مدينتين ويكون هناك حشد مشترك بين المرشحين.

وتابع حسب الله أن طرح الانتخابات بهذا الشكل الجديد هدفه خلق توازن بين نظام القائمة ونظام الفردي، وقلة عدد مجلس الشيوخ بشكل عام جعل العدد المخصص للدوائر على مستوى المحافظات عدد قليل جدا، وإجمالي عدد الشيوخ 300 والدستور ينص على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس وهما 100 فرد.