بـ3 آلاف كمامة.. حزب الحرية يواصل حملاته المجتمعية في مواجهة كورونا

يواصل حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، حملاته المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا بتوزيع الكمامات على الأهالي وفي المصالح الحكومية وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء.

وقال شريف أنور، أمين الحزب بمحافظة الغربية، إن حملة توزيع الكمامات بدأت اليوم من المحافظة بتوزيع 3 آلاف كمامة وسيتم توزيع الدفعة الثانية غدا الأربعاء ثم تأتي باقي المحافظات.

وأضاف أنور أن هذه الحملة تأتي لمساعدة المواطنين في حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من المرض.

وتابع أن الحزب مستمر في القيام بالدور المجتمعي بالتوعية والوقاية من الفيروس، واتباع الطرق الوقائية لمواجهته، مشيرا إلى أن شباب الحزب منتشرين على نطاق المحافظات بحملات التطهير للمنازل والمصالح الحكومية والشوارع وأماكن تجمعات المواطنين.