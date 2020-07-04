الموعد والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وتورينو اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب أليانز ستاديوم (تورينو)، لمشاهدة مباراة الإياب المرتقبة بين يوفنتوس وتورينو، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 لبطولة الدوري الإيطالي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة يوفنتوس وتورينو، والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو

تنطلق مباراة يوفنتوس ضد تورينو في تمام الساعة 17:15 اليوم السبت الموافق 4 يوليو الحالي بتوقيت القاهرة، 18:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 19: 15 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وتورينو

ومن المقرر أن تذاع مباراة يوفنتوس ضد تورينو، عبر قنوات beIN Sports HD 4 ، beIN Sports FR HD 1.

ترتيب الفريقين في الدوري الايطالي

يدخل يوفنتوس المباراة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 72 نقطة، بينما يحتل تورينو المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.