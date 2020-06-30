موعد مباراة يوفنتوس وجنوي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره جنوى، اليوم الثلاثاء، الموافق 30 يونيو، في إطار مبارة إياب منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس و جنوى

وتقام مباراة يوفنتوس وجنوى على ملعب "أولمبيكو دي تورينو، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق جواد بدة.

موعد مباراة يوفنتوس و جنوى

وتنطلق مباراة يوفنتوس وجنوى في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الأول في الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بينما يحتل فريق جنوي المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.