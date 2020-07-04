رئيس جامعة الأزهر: سيتم الانتهاء من الامتحانات يوم 28 يوليو

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن بعض الكليات بدأت اليوم في إجراء امتحانات الفرق النهائية في جامعة الأزهر، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على أن كل كلية لها طبيعة معينة بحسب الجدول الخاص بها، وهناك كليات ستبدأ خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أنه تم التأكيد على عدم تكدس الطلبة بين الكليات المجاورة حتي لا يكون هناك ازدحام في دخول وخروج الطلبة.

وأضاف "المحرصاوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من وضع العلامات الإرشادية وأجهزة الكواشف على البوابات والتعقيم، وتم التنبيه على الإدارات الطبية بضرورة تواجد الأطباء في الكليات وفي حالة حدوث أي إشتباه يتولى الطبيب عزل هذه الحالة في غرفة مستقلة والتوجه إلى مبنى مخصص في المدينة الجامعية للعزل.

وتابع، أن كل الأفرع الإقليمية لجامعة الأزهر في المحافظات بها نفس الإمكانيات ويتم التنسيق مع غرفة العمليات وحتى الآن لم يتم رصد أي شكوى، مشيرا إلى أنه تم ملاحظة غياب كثير من الطلاب الوافدين من الخارج وستتاح لهم فرصة الامتحان مع المصريين الذين طلبوا التأجيل للدور الثاني.

وأكد أنه من المقرر أن تنتهي امتحانات البكالوريوس يوم الثلاثاء 28 من الشهر الجاري قبل عيد الأضحي بيوم، وراعينا بقدر الإمكان أن يؤدي الطالب مادتين في الأسبوع فقط، لكي نعطي الطالب فرصة للمذاكرة، فضلا عن أن هناك حوالي 85 ألف طالب على مستوى الجمهورية بكل التخصصات يؤدون الإمتحان هذا العام.