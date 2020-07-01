رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التخلفات بقطاع الدراسة

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، جولة بكليات قطاع الدراسة تفقدية خلالها أعمال لجان امتحانات التخلفات بكليتي اللغة العربية وأصول الدين، وذلك في إطار متابعتة الدائمة والمستمرة لكل أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وأكد بيان جامعة الأزهر أن الجولة في إطار متابعة رئيس الجامعة لانتظام سير العمل باللجان والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وانتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحان، حيث اطمأن رئيس الجامعة على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات حفاظا وحرصا على سلامة الجميع في مواجهة فيروس كورونا.

وخلال تفقده للكليات أشاد رئيس الجامعة بما لاحظه من توفير الكليات لمداخل منفصلة لدخول وخروج الطلاب حرصا على سلامة الطلاب، بجانب ذلك كانت هناك أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكليات للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.

وذكر البيان أنه قد رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كلا من الدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومجدي عبدالعزيز، الأمين العام المساعد للجامعة.

وفي نهاية الجولة أشاد رئيس الجامعة بالانضباط الذي لمسه خارج اللجان وداخلها، موجها الشكر لإدارات الكليات والمشرفين على تنظيم الامتحانات، مشددا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.