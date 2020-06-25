نائب رئيس جامعة الأزهر: الإمام الأكبر يتابع إجراءات امتحان الطلاب لحظيا

طمأن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، كل طلاب الفرق الأخيرة من المراحل الجامعية، الذين سيؤدون امتحاناتهم، ناصحًا إياهم بعدم القلق والخوف من المرض، فالدولة حريصة بشدة على سلامتهم وصحتهم، قائلا: "مثلما كنا نتشوق أثناء تواجدكم في المرحلة الثانوية أن تشرفونا للجامعة، فنحن حريصين أيضاً على تخرجكم، لكي تقوموا بأدواركم في سوق العمل والإنتاج".

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يطمئن بشكل لحظي على الإجراءات المتعلقة بالامتحانات، سواء في الفرق النهائية التي ستتم أو في فرق النقل.

وأشار إلى أن الجامعة سواء في الكليات أو المدن الجامعية، اتخذت كل التدابير الاحترازية، التي تنصح بها وزارة الصحة، ومن ضمن هذه التدابير، أهمية التنسيق بين الكليات التي توجد في مقر واحد أو منطقة متجاورة، بحيث لا يعقد الامتحان في وقت متداني منعا للتكدس.

وأضاف نحرص بشكل يومي، على نظافة وتعقيم الكلية وقاعات الامتحان وتطويرها، سواء قبل أو بعد اللجنة، وأن الجامعة متعاقدة مع شركة متخصصة في هذه الأمور، على مستوى كليات الجمهورية، لما لديها من موارد بشرية تستطيع التطهير بكل سهولة.

وتابع: أننا نوفر الكمامات بالشكل الصحي المتعارف عليه ولكن ننصح الطلبة، ولابد أن يكون حريص على ارتداء الكمامة في أي مكان يتواجد فيه سواء الجامعة، المدينة الجامعية، أو خارج الجامعة، فضلاً عن أن الامتحانات تعقد في قاعات واسعة، بحيث يكون بها مصدر طبيعي للتهوية وتتميز مبان جامعة الأزهر بهذه الميزة.