"الوطنية للانتخابات": انتخابات مجلس الشيوخ ستخرج بشكل يليق بمصر

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخاب مجلس الشيوخ يعتبر خطوة جديدة في مسيرة مصر نحو ترسيخ الديموقراطية، وأن تشيكله يثري بغير شك التجربة النيابية المصرية ويضفي مزيدا من التعمق على عملية دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها، ويسهم في توطيد دعائم الديموقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة وغير ذلك من الاختصاصات التي ناطها الدستور به، والتي تفضي إلى تحقيق الرخاء بوطننا والارتقاء بأحوال مواطني مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "تاريخنا في الممارسة البرلمانية يلزمنا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نؤدي الأمانة وندلي بأصواتنا كما أن المستقبل الذي نأمله لوطننا لن نبلغه إلا بحسن اختيار من يمثلنا، كما أن قيمنا الديموقراطية تحملنا على أن نضيف لمؤسساتنا الدستورية صرحا شامخا وأن نمنح ثقتنا لأعضاء الغرفة الثانية من غرفتي برلماننا".

وتابع: "نعدكم بأن تخرج الانتخابات بشكل يليق بمصر، وآمال وطموحات شعبنا وعظم حضاراتنا الضاربة في عمق التاريخ، حيث ستجرى في أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية وأن نديرها بضمير القاضي ونزاهته في الحكم وأن نقف من المترشحين وقفة القاضي في حياده وتجرده في القضاء وأن نؤدي عملنا في إطار قانوني ومهني وأخلاقي حاكم لنا قوامه مجموعة من المبادئ الأساسية وهي الاستقلالية والحياد والنزاهة والشفافية والكفاءة المهنية وسيادة القانون والمسؤولية أمام الله وأمام القانون".