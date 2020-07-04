قائمة الإجراءات الوقائية الاستثنائية أثناء انتخابات مجلس الشيوخ

حث المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر هيئة الاستعلامات للإعلان عن تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ كل من أستوفى الشروط المقررة في القانون للترشح ووجد مايؤهله على الإطلاع بمهام العضوية وواجبتها واستشعر في نفسه القدرة على تمثيل الناخبين وحمل أمانة صوتهم أن يسعى جاهدا لنيل ثقتهم وأنيتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ.

وأضاف لاشين: "ندعو الأحزاب السياسية لخوض المنافسة وأن تولي المرأة والشباب الأولولية من بين مرشحيها وندعو أبناء مصر لمتابعة مجريات هذه الانتخابات والاطلاع على أسماء المرشحين وبرامجهم الانتخابية وأن يختاروا من يستحق نيل شرف تمثيلهم".

وتابع لاشين أن إجراء الانتخابات في ظل هذا الوباء الذي يجتاح العالم اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية عدة لوقاية أنفسنا ومجتمعنا والحفاظ على أطراف العملية الانتخابية وبعد التواصل مع الوزارات والأجهزة المختصة تم التنسيق وتم وضع قواعد صارمة منظمة للدعايا الانتخابية ودخول اللجان الإنتخابية وتم توفير كل مايلزم للوقاية، ومن تلك القواعد:

- تعقيم كافة المقرات الانتخابية قبل البدء في التصويت.

- التقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الإقتراع.

- تكليف موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار على مدار اليومين.

- فرض ارتداء الكمامات الواقية على كافة أطراف العملية الانتخابية.

- الزام كافة المترشحين بالدعايا على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانونا وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية في المحافظات وتقليل أعداد الناخبين في كل لجنة فرعية وهو ماسيترتب عليه زيادة عدد مقار الاقتراع وتكليف موظف مختص بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب في حل اللبس في التعرف على شخصيته بسبب ارتداء الكمامة وكذلك موظفة للقيام بهذا العمل في لجان السيدات حتى تجرى الانتخابات في الموعد المقرر لها دون أن يمنعنا الوباء من إجراءها ويوقف الحق بها وأداء الواجب في الترشح والانتخابات والخروج بانتخابات حرة نزيهة آمنة.