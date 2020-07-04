عاجل.. الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر هيئة الاستعلامات للإعلان عن تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ، إن المصريين في الخارج سيدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ يومي الأحد والاثنين الموافقين 9 و10 أغسطس 2020، وفقا للضوابط التي اتخذتها الهيئة وفقا لإدلاء المصريين بأصواتهم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأضاف إبراهيم أن الانتخابات بالداخل ستجرى من التاسعة صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس 2020، وتنشر النتائج وتعلن يوم الأربعاء الموافق 19/8/2020.

وتابع إبراهيم بأن الإعادة للمصريين في الخارج ستكون يومي الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 سبتمبر 2020، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان 8 و9 سبتمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية، وتنشرها في الجريدة الرسمية بموعد أقصاه الأربعاء الموافق 16/9/2020.