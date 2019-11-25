لقى مزارع مصرعه أمس، إثر سقوطه من فوق شجرة نخيل بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "جمال. ع. م" 54 عاما مزارع، ويقيم بناحية دائرة المركز. "جثة هامدة " ادعاء سقوط من علو، وانتقل لمكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال زوجته "أمال. ش. ع" 45 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت أنه حال صعود زوجها شجرة نخيل اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.