المتحدث باسم مجلس النواب ينعى مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق

نعى عدد من أعضاء مجلس النواب، الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، والذي وافته المنية اليوم السبت.

وتقدم الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب بالعزاء لأسرة الوزير الأسبق، وقال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك": "صادق التعازي لأخي وصديقي الغالي عمرو السعيد والعائلة لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، والده الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، تغمده الله بمغفرته وأسكنه فسيح جناته".

وحرص عدد من النواب أيضا بكلمات تعزية إلى أسرة الدكتور مصطفى السعيد والذي شغل منصب وزيرالمالية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وخلال حكومة الدكتور كمال الجنزوري.