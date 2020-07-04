خالد الجندي لزائري الأضرحة: متطلبوش حاجة من النبي أو الأولياء الصالحين

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يجوز طلب الأشياء من أولياء الله الصالحين أثناء زيارة أضرحتهم.

وقال "الجندي" خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "دي إم سي": "لما تقف تزور ولي متطلبش منه حاجة، متطلبش إلا من ربنا، ولما نقول صلي على كاشف الغمة، مينفعش نقول اكشف غمتي يا رسول الله، ده كلام جهل، نحن لا نطلب إلا من الله".

وأضاف: "من لا يقول إن النبي ليس بكاشف الغمة فهو إما جاهل أو مخبول، فمجرد صلاتنا على النبي يجاب بها الدعاء وتقضى بها الحوائج، ويُرفع بها الهم، ويُكشف بها الغم، وتصلي عليك الملائكة، ويصلي عليك ربك، وتُرفع عند الله في عليين، وتحظى بشفاعة من الله، وتجاور النبي المصطفى وتشرب من يد النبي شربة لا تظمأ بعدها أبدًا".

وتابع: "بمجرد ما تصلي على النبي بقى تصنيفك مع ربنا والملائكة، حيث أن الله والملائكة يصلون على النبي، الله يكفينا شر من يقول إن النبي لا يكشف الغمة".