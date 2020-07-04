مصر تضيف 2.7 تريليون جنيه إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 سنوات

أضافت مصر إلي الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.7 تريليون جنيه خلال 4 سنوات مضت، بمعدل زيادة بلغ 180% مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

ووفقا لبيانات الموازنات العامة للدولة في خمس سنوات، ارتفع إجمالي الناتج المحلي المصري من 3.4 تريليون في نهاية العام المالي 2016-2017 إلي نحو 5.9 تريليون جنيه نهاية العام المالي الماضي 2019-2020.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017-2018 نحو 4.4 تريليون جنيه، بزيادة تريليون جنيه عن العام المالي السابق، ثم ارتفع الناتج المحلي للعام الثاني التوالي إلي 5.2 تريليون جنيه مع نهاية العام المالي 2018-2018.

وفي العام المالي التالي 2019-2020، واصل الناتج المحلي الإجمالي الارتفاع ليحقق نحو 6.1 تريليون جنيه فعليًا، بارتفاع قدره 200 مليار جنيه عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي.

كانت الحكومة المصرية نفذت برنامج للإصلاح الاقتصادي علي مدار ثلاث سنوات في الفترة من عام 2016 وحتى نهاية عام 2019، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حصلت بمقتضاه علي قرض بقيمة 12 مليار دولار.