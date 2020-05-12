لأول مرة.. لجنة برلمانية تناقش موازنة وزارة الدولة لشؤون الإعلام

حذر النائب محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، من استغلال بعض القنوات الوهمية لتداعيات فيروس كورونا للترويج لمنتجات طبية غير مرخصة تضر بصحة الإنسان.

وقال النائب لـ"الوطن"، إنه سيبحث مع أعضاء هيئة مكتب اللجنة فتح هذا الملف، ودعوة جميع المتخصصين لتوضيح الحقائق حول قيام بعض القنوات الوهمية بالترويج لمنتجات طبية غير مرخصة وغير مصرح بتداولها، لاسيما المنتجات الخاصة بأدوية التخسيس والتى تسببت من قبل فى وقوع العديد من الضحايا.

وأوضح أنه من الضروري معرفة دور المصنفات الفنية فى الرقابة على هذة القنوات، واستيضاح حقيقة حصولها على التردد الفضائي لعملها.

وفي سياق آخر، أكد وكيل ثقافة النواب والقائم بأعمال رئيس اللجنة، أن اللجنة ستناقش خلال الأيام المقبلة مشروعات موازنات وزارات الثقافة والآثار والإعلام للعام المالي الجديد 2021/2020، لإعداد تقرير وإرساله إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

يشار إلى أن لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، ستناقش لأول مرة الاعتمادات المالية لموازنة وزارة الدولة لشؤون الإعلام، حيث لم تناقشها على مدار دورات الانعقاد الأربع السابقة، لإلغاء عملها، ومع عودتها للحياة اُعتمدت لها مخصصات مالية فى موازنة العام المالي الجديد.