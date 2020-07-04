رئيس الامتحانات: 12 حالة غش بـ"جغرافيا الثانوية الأزهرية" اليوم

أكد الشيخ احمد عبد العظيم، رئيس إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الازهرية، أن امتحان الجغرافيا اليوم الذي أداه طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية مر وسط هدوء تام.

واضاف أنه تم ضبط 12 حالة عش عدد 4 حالات منها غش بالهاتف المحمول، و8 طلاب حالات غش ورقى، ووقعت حالة إغماء داخل اللجان، وحالة إخلال بنظام الامتحان من الطلاب.

وأوضح أنه تم إلغاء ندب 12 عضو من أعضاء اللجان لتقصيرهم فى أداء عملهم، وإلغاء ندب 5 موجهين للتاخير عن اللجان، وإلغاء ندب 10 أفراد من الهيئة المعاونة وأمن اللجنة لمخالفات مختلفة وعدم انضباط.