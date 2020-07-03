منطقة الأقصر الأزهرية: قرب الانتهاء من استراحة شيخ الأزهر

واصلت منطقة الأقصر الأزهرية العمل على وضع اللمسات النهائية في مبنى جديد تابع للمنطقة، وهو عبارة عن مبنى استراحة فندقي خاص بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليكون مقرًا لاستقبال كبار الزوار والضيوف بالأقصر، ليصبح علامة مضيئة للأزهر الشريف على أرض التاريخ والحضارة.

وقالت المنطقة، إن هذا المبنى الفندقي الجديد يتميز بطابع خاص عبر قبة الصلاة البيضاء والتي يزينها هلال ذهبي ويطل على النيل مباشرة بموقعه المتميز بجوار مبنى ديوان عام محافظة الأقصر.

وأضافت أنه من المقرر أن تتسلم الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية قريبًا المبنى الجديد، بعد وضع اللمسات النهائية والتي يشرف عليها الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.