"التجارة الداخلية": المواطن سيستفيد من طرح منافذ سلعية مع القطاع الخاص

قالت الدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن طرح المنافذ التابعة لوزارة التموين للمستثمرين بنظام المشاركة سيكون لها عائد اقتصادي واجتماعي إيجابي على المواطنين.

وأضافت "السيد"، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الحكومة ستستفيد من هذا الطرح لعدم استطاعتها إدارة تلك المنافذ، في حين يمتلك القطاع الخاص الكفاءة والخبرة العالية للإدارة الجيدة.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص يستفيد أيضًا بإتاحة أماكن معروضاته بشكل أكبر، وهو ما يتم توفيره من خلال تلك المنافذ، كما أن المواطن يستفيد بزيادة معروض القطاع الخاص من السلع، ما يشكل منافسة في السعر والجودة، ما يصب بالنهاية في صالح المواطن.