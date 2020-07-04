الحكومة تدعم الإسكان الاجتماعي بـ5.7 مليار جنيه خلال العام الجاري

خصصت الدولة نحو 5.7 مليارات جنيه لدعم وحدات إسكان محدودي الخل ووحدات الإسكان الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2020-2021.

ووفقا للموازنة العامة للدولة ارتفعت قيمة الدعم الموجه للإسكان الاجتماعي بنحو 1.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد مقارنة بنحو 3.9 مليارات خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بنسبة زيادة تقترب من 50%، وبلغت جملة ما خصصته الدولة لصالح الإسكان الاجتماعي علي مدار العامين الماضيين ما يقرب من 10 مليارات جنيه كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت في يونيو الماضي عن سحب 9825 كراسة شروط لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعى، بجانب قيام 1965 مواطناً بسداد مقدمات الحجز.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في بيان صحفي آنذاك إن سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإليكتروني للصندوق، مستمر حتى اليوم السبت 4-7-2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنه لا بد من قيام المواطن برفع المستندات إلكترونياً بعد سداد مقدم الحجز.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2) بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح)، بالمناطق التالية (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم، ومنطقتى (الفشن – الواسطى) بمحافظة بنى سويف، ومناطق (سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا، ومناطق (البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة)، بمحافظة أسيوط، ومناطق (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج، ومناطق (أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا، ومناطق (اسنا (الدير شرق) – اسنا (الشغب) – ارمنت (أبوقليعى) – ارمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، بمحافظة الأقصر، ومنطقة كوم امبو، بمحافظة أسوان، ومناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر، ومناطق (الحمام – سيدى عبدالرحمن – العلمين – سيوه)، بمحافظة مطروح.