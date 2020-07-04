عقيلة صالح من موسكو: المجتمع الدولي هو سبب حالة الاضطراب في ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن المجتمع الدولي فرض حالة القتال والاضطراب في ليبيا بسبب منح الشرعية لجسم غير منتخب انبثق عن اتفاق سياسي وقع في المغرب نتج عنه حكومة السراج المدعومة من تركيا.

وأضاف صالح في كلمة مصورة خلال لقاءه رئيس مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو في موسكو أن حكومة السراج عاجزة عن الوفاء بنصوص الاتفاق السياسي أهمها أن مدة ولاية حكومة السراج عام واحد تتجدد تلقائيا عاما واحد وبالتالي فان مدة ولايتها انتهت منذ فترة طويلة كما أن الاتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان الدستوري وبالتالي فلا قيمة قانونية له بالإضافة إلى أن حكومة السراج لم تنال الثقة من مجلس النواب بل رفضت مرتين ولم تؤدي اليمين الدستورية، وفقا لما نقله موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.

وأردف صالح أن الاتفاق السياسي ينص على إدانة ومكافحة العمليات الإرهابية وأن تنسحب التشكيلات المسلحة من جميع المدن وهذا لم يحدث بل استعانت هذه الحكومة بالمليشيات حراسا لها ولمقارها وأحكمت القبضة على حكومة السراج وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم بما فيها مصرف ليبيا المركزي.

وتابع: نص الاتفاق السياسي أيضا على مبدأ التوافق بين الليبيين على تشكيل المجلس الرئاسي ممثلا من أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس وفزان وهذا المبدأ انتهى بسبب استقالة أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي كما أنه طبقا للاتفاق السياسي فإن قرارات المجلس تصدر بالإجماع لكن السراج يأخذ القرارات لوحدة فمثلا وقع الاتفاقية مع تركيا رغم عدم مصادقة مجلس النواب مع أنه يفترض أن أي اتفاقيات يجب أن تصادق عليها السلطة التشريعية.