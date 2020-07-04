نشرة أخبار تركيا.. أنقرة تسعى لإنقاذ اقتصادها المتعثر عبر بوابة ليبيا

أفادت وكالة دويتش فيله الألمانية في تقرير لها، إن تركيا تسعى إلى جني الثمار من تدخلها في ليبيا لدعم اقتصادها المتعثر، موضحة أن دع أنقرة لحكومة الوفاق الوطني، ومقرها طرابلس في الحرب الأهلية في البلاد، يضعها على رأس قائمة الدول الساعية لتقديم عطاءات لعقود بمليارات الدولارات.

وأضاف التقرير أن الدعم العسكري التركي ساعد حكومة الوفاق الوطني على صد الهجوم الذي استمر 14 شهرًا على طرابلس من قبل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

كما ذكرت الشركات التركية أنها تأمل في لعب دور رئيسي في إعادة بناء الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا.

وأجرى المسؤولون الأتراك زيارات إلى طرابلس خلال الفترة الماضية للاجتماع مع مسؤولي حكومة الوفاق الوطني، لمناقشة التعاون في مجالات مثل البناء والطاقة.

بلومبرج: اليونان ستفعل "كل ما يلزم" لحماية سيادة أراضيها في مواجهة تركيا

أفادت وكالة بلومبرج إن اليونان تقول إنها مستعدة للدخول في مناقشات مع تركيا حول مجموعة من القضايا، لكنها حذرت من أنها مستعدة "لكل ما يلزم" من أجل حماية سيادتها.

وتصاعد النزاع بين تركيا واليونان بشأن حقوق التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط.

وأضافت بلومبرج، نقلًا عن نائب وزير الشؤون الخارجية اليوناني ميلتيادس فارفيتسيوتيس قوله: "إذا كان الاختلاف الوحيد بيننا يتعلق بإعلان منطقة اقتصادية حصرية، فنحن مستعدون للتفاوض والجلوس على الطاولة مع تركيا ومناقشة القضية".

وقال ان اليونان مستعدة أيضًا لمناقشة الاقتصاد والسياحة وفيروس كورونا وتدفقات الهجرة.

وأضاف فارفيتسيوتيس: "لكن إذا كان الخلاف يتعلق بالسيادة اليونانية على الجزر في بحر إيجه فان الجواب لا".

وشدد قائلًا: "نحن لا نناقش سيادتنا، ولا نتنازل عن الأراضي اليونانية، وسنفعل كل ما يلزم للدفاع عنها".

نظام أردوغان يمنع الوصول إلى 408 آلاف موقع على الإنترنت

كشف تقرير أعدته جمعية "حرية التعبير في تركيا" عن اتساع نطاق الرقابة على الإنترنت في البلاد، مع استمرار الجدل حول تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان حول إغلاق أو السيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أفاد موقع دوفار.

وقال التقرير الذي أعده البروفيسور يامان أكدينيز من جامعة اسطنبول بيلجي، إن السلطات التركية منعت الوصول إلى 408.494 موقع في عام 2019.

منع الوصول لـ"نتفليكس" داخل البرلمان التركي

تم حظر مشاهدة نتفليكس داخل أرجاء البرلمان التركي، بعد أن أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن نيته تقييد أنشطة منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وقال نائب إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى منصة بث الأفلام يوم الخميس، حسبما أفاد موقع "ديكن الإخباري" يوم الجمعة.

وأضاف الموقع، نقلا عن بيان، إن المسؤولين الإداريين للبرلمان أشاروا إلى تطبيق قيود مختلفة على الوصول إلى مواقع الأفلام والتلفزيون منذ عام 2019، وأن القيود الأخيرة لا تتعلق بالمناقشات الأخيرة حول التحكم في الشبكات الاجتماعية.

وأعلن أردوغان، الأربعاء، أن الحكومة إما ستضع لوائح للسيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أو ستغلقها بعد أن قال إن عائلته تعرضت للإهانة على الإنترنت.

الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على محامين محتجين

ذكر موقع "أحوال" أن السلطات التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد محامين أتراك أمام محكمة في أنقرة، واحتجزت صحفيًا أثناء تغطيته الاشتباكات.

ومنع حاكم أنقرة جميع المظاهرات والتجمعات الجماهيرية لمدة 15 يومًا في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

وحاولت الشرطة تفريق المحامين بالغاز المسيل للدموع، مستشهدة بالحظر، كما غرمت الشرطة المحامين المشاركين في المظاهرة لعدم التزامهم بقواعد التباعد الاجتماعي.

وحسب التقرير، اجتمع ممثلو 80 نقابة للمحامين من مختلف أنحاء تركيا في أنقرة، للاحتجاج على القوانين الجديدة التي تنظم نقابات المحامين ووسائل تمثيلهم.

وقال المحامون إن التعديلات الجديدة تهدف إلى خلق أصوات مؤيدة لنظام أردوغان، وتكميم أفواه الأصوات المعارضة داخل نقابات المحامين.