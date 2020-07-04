"الأوقاف": المساجد لن تفتح للجنازات قبل صلاة الجمعة

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن مدى إمكانية فتح المساجد أمام صلوات الجنائز في الوقت الحالي، وذكر أنه تم فتح المساجد من أجل أداء الصلوات الخمس في طور التجربة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن تلك التجربة حققت نجاحًا كبيرًا باستثناء بعض المخالفات التي أدت إلى تعليق الصلاة في مسجد الحسين قبل أيام.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه في الوقت الحالي يتم تعويد الناس وتأليفهم على النظام الجديد، كون فيروس كورونا مستجد، ولأول مرة في حياة المواطنين تُعلق الصلوات في المساجد وتُعلق صلاة الجمعة، موضحا أن ثقافة الشعب المصري يجب أن تُصبح معتادة على التباعد الاجتماعي والوضوء في المنزل وجلب المصلية الشخصية داخل المسجد.

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه لن يتم فتح المساجد من أجل أداء صلوات الجنازة قبل فتحه لأداء صلاة الجمعة، كون صلاة الجمعة فرص عين على الجميع أدائه، بينما صلاة الجنازة فرض كفاية، والشرع يقدم فرض العين على فرض الكفاية.

وتابع: "ساعات بيكون فيه مساجد بها أكثر من 3 جنازات في آن واحد، وفي مسجد مثل السيدة نفيسة ممكن نجد 20 جنازة، هل من المعقول أن نقف على باب المسجد ونسأل من توفى بكورونا منهم ونقوم بإخراج الجثة ومن معهم خارج المسجد؟.. هذا أمر سيثير اشمئزاز الناس".