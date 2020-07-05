تساعد في مواجهة أي طوارئ.. أهمية إنشاء مخازن استراتيجية طبية

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بضرورة الإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي.

وطالب الرئيس بإنشاء تلك المخازن الاستراتيجية بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية لضمان سهولة النفاذ إليها، وكذا إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع تغطية لرقعة الجمهورية، فضلا عن تصميم المخازن وفق أعلى النظم العالمية، بما فيها ميكنة منظومة التخزين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، قال إن الفترة الماضية شهدت توسع مصر في القطاع الطبي والعمل على تحسينه وتطويره، موضحا أن قبل رئاسية السيسي لم يكن هناك اهتمام بتوفير مخزون طبي من الأدوية وكان مقتصرا فقط على الأمراض السارية فقط.

وأضاف شاهين لـ"الوطن"، أن ذلك المشروع يعمل على توفير احتياطي استراتيجي؛ لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلي أو العالمي، مما يساعد على مواجهة أي تداعيات طارئة في هذا الإطار، بالتوازي مع جهود هيئة الشراء الموحد.

وأكد أستاذ الفيروسات، أن تلك المخازن لها مواصفات تكنولوجية عالمية، حيث تحتاج إلى عمليات تعقيم وتطهير مستمرة، بالإضافة إلى تكنولوجيا متطورة لضبط درجات الحرارة والرطوبة اللازمين للحفاظ على الأدوية.