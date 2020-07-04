فرق الطب الوقائي توزع الأدوية على مخالطي مصابي كورونا بمطروح

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، توزيع فرق الطب الوقائي والرعاية الأساسية، الأدوية على المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال "البلتاجى"، إن عملية التوزيع، تجر من خلال خطة موزعة على جميع المناطق السكنية، عن طريق توصيل الأدويه للمنزل، لخضوعهم للعزل المنزلى، وتقديم بعض رسائل التوعية، مع اتباع الإجراءات الوقائية والتطهير للمنازل.

وأضاف أننا نتابع جميع المخالطين لمرضى فيروس كورونا على مستوى محافظة مطروح، من خلال الفرق الطبية التى تقوم بالمرور عليهم بشكل دورى، ومتابعتهم من خلال الكشف، بجانب الأدوية.