برلمانية: السيدة المصرية خط أحمر.. والتحرش آفة في المجتمع

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها تابعت مسألة تحرش أحد الطلاب بعدد من الفتيات، مؤكدة أن السيدة المصرية خط أحمر، لافتة إلى أن التحرش بالفتيات خطر على تماسك المجتمع.

وطالبت "حسونة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، بتغيير العقلية التي تستهين بالبنت وكرامتها، ويجب إعادة النظر في الإصلاح الثقافي للمجتمع، حتى يصبح مجتمعًا مستنيرًا وموضوعيًا، حتى لا نسمع بعد ذلك بحدوث قضايا تحرش فيما بعد.

وذكرت نائبة البرلمان أنها تنتظر قرار النائب العام ونتيجة التحقيقات في قضية تحرش طالب بعدد من الفتيات، ويجب إعلان عقوبة التحرش بوضوح لتحقيق الردع.

وأشارت أنيسة إلى أنه يجب أن تتقدم الفتيات المتعرضات للتحرش ببلاغات إلى النيابة، حتى تبدأ في التحرك قانونيا ضد المتحرش، موضحة أن الفتاة التي تتقدم ببلاغ تعمل على حماية غيرها من الفتيات وتعاقب المتحرش، وسوف تخدم غيرها من الأجيال القادمة من الفتيات.