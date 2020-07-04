مراد مكرم يعلق على واقعة التحرش ببعض الفتيات: مرعوب على بنتي

أبدى الفنان والمذيع مراد مكرم، تخوفه على مستقبل ابنته، بعد واقعة التحرش التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا باتهام بعض الفتيات لطالب بالجامعة الأمريكية يدعى "ب.أ.ز" بالتحرش بهن والمطالبة بمحاكمته.

وقال "مراد"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "من امبارح بالليل لما بنتي قالتلي على موضوع المتحرش والمغتصب ده وأنا منمتش وقاعد بقرأ في الموضوع وفي دراسات على النت وبتكلم معاكوا وبسمع من كل الناس".

وتابع: "وملخصي التالي، نقطة نقطة أرجوكم، أقروها كويس وشيروها لكل أصحابكم، بنتك أمانة في رقبتك ليوم مماتك، حتى بعد ما تتجوز، أنت برضه أبوها وسندها وضهرها، وأنتي يا أم نفس الشيء، أنتي الحضن والحنان والاحتواء".

واستطرد: "أوعوا حاجة تبعدكم عن بناتكم، ولا شغل ولا فلوس ولا سفر، مشغول تكلم بنتك 20 مرة في اليوم، اهتم بتفاصيل حياتها، فهمها مرارًا وتكرارًا إنك بتحبها، طويلة قصيرة تخينة رفيعة، بتحبها زي ما هي أقبلها زي ما هي أعمل كل ما في وسعك إن ثقتها في نفسها تبقى في السما، ده خط الدفاع الأول".

وأضاف "مراد"، قائلًا: "فهموا بناتكم إن حتى بعد كل الاهتمام ده لو غلطت، ترجع لكم أنتم، مش أي حد تاني، أنتم أولى بمشاكلها، ولا صاحب ولا قريب ولا بعيد، فهموها إنكم هتجيبولها حقها الأول وبعدين تبقوا تتحاسبوا على الغلط، بس وقت الجد، هي ومصلحتها نمرة واحد".

وتابع: "فهموا بناتكم اللي بيحصل في الدنيا من غير تخويف، علشان متتعقدش ويأثر على حياتها بعد الجواز، فهموها بكل الطرق، كل حسب بيئته، ودينه ومعتقده، مفيش حاجه اسمها أروح لولد في البيت، طيب أنتو open minded وعادي دول أصحاب، ماشي يا ستي ويا سيدي، أنا مش هحكم على حد، بس على الأقل تبقوا عارفين رايحة فين ولمين وتكلموا أهله تتأكدوا إنهم في البيت، وتتصلوا بيها كل شوية".

واستطرد "بقول ده وأنا مش مقتنع، لأن أنا صعيدي ومعندناش الكلام ده أصلا بس معلش، أنا يهمني المعلومة توصل لكل الناس، ربوا ولادكم، ربنا هيحاسبك على الولد اللي سبته يتعلم الأخلاق من النت والأصدقاء، حتى لو أنت متربيتش وأهلك رموك في الشارع، خلي ولادك أحسن منك بالتربية أولا ثم فهم الدين صح، علمه إزاي يفرق بين الحلو و القبيح".

وأضاف: "علموا يطبق ده على كل حاجة بيسمعها وبيشوفها وبيعملها، عمره ما هيمشي ورا فتاوي شاذة، وأخيرا وليس آخرا، علمه إن السرقة حرام، سرقة المال، والنظر والعرض، علمه إن مد أيده أو لسانه على حاجة أو حد مش بتاعة حرام وقبح، وندالة، بعد ما نعمل ده ونتأكد من تربية عيالنا، تعالوا بقى كل واحد يعرف حد في مجلس الشعب نصعد الموضوع، ونطلب بتغيير القوانين وتغليظها وتطبيقها، يلا نشارك الجمعيات الأهلية المهتمة بالتوعية المجتمعية".

واختتم كلامه قائلا: "يلا نرجع مصر الشهامة اللي كانت لحد السبعينات، يلا نرجع أخلاق ولاد الحارة اللي مكنش حد يستجري يعاكس بنت في حتتهم، سنين واخدنا في منطقة قشرة التدين وظاهره بدون مضمونه وروحه، بدون الأخلاق، والنتيجة كلنا عايشينها أهو، معرفش إذا كنت هعرف أنام تاني، ولا لأ، للي ما يعرفش الموضوع بالنسبة لي مش شخصية عامة بتفتي، الموضوع بالنسبة لي أب عنده بنت 15 سنة ومرعوب ومتنرفز من اللي شفته وسمعته".